Newmont и Goldcorp объединяются и станут крупнейшим золотодобытчиком в мире

Американская горнодобывающая корпорация Newmont Mining и канадская Goldcorp договорились о слиянии, чтобы стать крупнейшим золотодобытчиком в мире, сообщила в понедельник компания из США, уточнив, что партнеры обменяются акциями на общую сумму $10 млрд.

«В результате объединения мы создадим самое передовое предприятие в области золотодобычи, обладающее лучшими активами, кадрами и возможностями», — приводятся в заявлении, размещенном на сайте Newmont Mining, слова ее главы Гэри Голдберга.

Объединенная корпорация будет называться Newmont Goldcorp. Согласно достигнутой договоренности, американский золотодобытчик заплатит за каждую акцию Goldcorp 0,328 стоимости собственной акции плюс 2 цента.

Компании планируют завершить процесс интеграции в IV квартале текущего года, после чего Голдберг уступит руководство Newmont Goldcorp Тому Палмеру, занимающему в настоящее время пост исполнительного директора Newmont Mining.

По оценкам американских экспертов, Newmont Mining в период с 2015 по 2018 год занимала лидирующие позиции в области добычи золота и меди. Компания осуществляет свою деятельность на территории США, Австралии, Ганы, Перу и Суринама. В 2017 году она добыла 5,3 млн унций золота, Goldcorp — 2,6 млн унций. Ожидается, что объем производства объединенной корпорации в ближайшие десятилетия составит 6-7 млн унций драгоценного металла в год.