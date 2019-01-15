Нацбанк укрепил гривну на 13 копеек

Национальный банк Украины на вторник, 15 января 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 13 копеек — до 28,0237 грн за доллар против 28,1538 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,1347 грн против 32,4698 грн накануне.