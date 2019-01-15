Британский парламент решит сегодня судьбу Brexit

Британский парламент во вторник вечером проведет решающее голосование по соглашению по выходу страны из ЕС и, скорее всего, не поддержит документ, усугубив политический кризис вокруг Brexit, пишет Интерфакс-Украина.
Одним из вероятных сценариев в этой ситуации может стать перенос сроков выхода Великобритании из ЕС, которое сейчас намечено на 29 марта. В ожидании отсрочки Brexit курс британского фунта растет третий день подряд. Во вторник к 6:30 кв он достиг $1,2897, поднявшись на 0,3%.
Дальнейшее развитие событий, как считают эксперты, будет во многом зависеть от того, насколько разгромным будет поражение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Если разрыв между противниками и сторонниками соглашения будет небольшим, премьер может попытаться повторить голосование после внесения новых изменений в документ.
В случае если «против» будет более 100 парламентариев из 650, то правительству придется искать другие варианты выхода из ситуации.
Если Палата общин проголосует против сделки, то у Терезы Мэй будет всего три дня, чтобы представить парламенту план Б. В отсутствие каких-либо решений Великобритания выйдет из ЕС без заключения сделки.
На голосование в Палате общин вынесены оба документа из пакета по Brexit: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, а также положения о будущих отношениях Великобритании и ЕС.
Ранее более 100 членов Консервативной партии выразили несогласие со сделкой Мэй. Всего в Палате общин 316 консерваторов. Кроме того, все 10 членов Демократической юнионистской партии в Палате общин, на поддержку которой рассчитывала Терезы Мэй, заявили, что они не одобряют сделку. Также сделку, вероятнее всего, не поддержат жесткие противники выхода из ЕС, которые таким образом будут добиваться повторного референдума.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016