Климкин и главы МИД четырех стран ЕС полетели в Мариуполь

Павел Климкин и главы МИД Литвы Линас Линкявичюс, Латвии Эдгарс Ринкевичс, Эстонии Свен Миксер и Польши Яцек Чапутович летят в Мариуполь. Об этом Климкин написал на своей странице в Facebook

«Погода нам никак пока не способствует, пытаемся добраться до Мариуполя с министрами иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Полагаемся на наших лучших пилотов», — отметил глава украинского МИД.

Как сообщалось, главы МИД совершат поездку в Мариуполь для ознакомления с актуальной социальной и экономической ситуацией, осложненной российской агрессией, в частности созданием препятствий свободе мореплавания через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя. Министры также ознакомятся со сложной ситуацией по безопасности, вызванной российской агрессией на Донбассе.