Глава НБУ выступит в Раде перед депутатами

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий выступит с докладом в Верховной Раде в пятницу, 18 января, сообщает Интрефакс-Украина.

«К главе Верховной Рады и к нашему профильному комитету обратился глава НБУ Яков Смолий относительно его готовности выступить на пленарном заседании Верховной Рады с соответствующим докладом. Учитывая, что у нас плотный график, я прошу включить в порядок дня нашего пленарного заседания на пятницу, 18 января этого года, доклад главы НБУ», — сказал первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко на согласительном совещании депутатских фракций в Киеве во вторник.

Он также призвал народных депутатов поддержать законопроект о кредитных союзах, который Рада планирует рассмотреть в феврале.