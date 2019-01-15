Эрдоган заявил, что договорился с Трампом по Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя во вторник итоги переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил о достижении исторически значимого взаимопонимания с американским лидером касательно ситуации в Сирии.
«Мне кажется, что мы с президентом США Дональдом Трампом относительно Сирии достигли исторически значимого взаимопонимания. И Турция сделает все от нее зависящее, — сказал президент, выступая перед депутатами возглавляемой им Партии справедливости и развития. — Мы также договорились предпринимать конкретные меры, которые позволят в кратчайшие сроки достичь показателя в $75 млрд в сфере двусторонней торговли».
Эрдоган также подтвердил намерение создать буферную зону на севере Сирии.
«Президент США Трамп в ходе телефонных переговоров вчера вновь заверил меня о решении вывести войска из Сирии. Мы приняли решение продолжить наши контакты по всем вопросам касательно Сирии, включая зону безопасности, которая будет создана Турцией», — приводит слова президента газета Sabah.
Ранее Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов. При этом американский лидер отметил, что «курды в свою очередь не должны провоцировать Турцию». Трамп подчеркнул, что необходимо создать «буферную зону в 20 миль (около 32 км — Ред.)».
В ответ на это сообщение Трампа официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что Анкара намерена «продолжить вести борьбу с «Исламским государством», РПК (Рабочая партия Курдистана, признанная Анкарой террористической организацией), «Силами народной самообороны» и партией «Демократический союз». Представитель Эрдогана также назвал «фатальной ошибкой» стремление США «приравнять сирийских курдов к РПК, которая находится в американском списке террористических организаций, и к ее сирийскому ответвлению «Силы народной самообороны» и «Демократическому союзу».
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