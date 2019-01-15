Основатель Huawei отрицает обвинения в шпионаже в пользу Китая

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что китайская компания никогда не занималась шпионажем в пользу Китая, сообщает газета Financial Times.

«Я люблю свою страну, я поддерживаю коммунистическую партию, но я никогда не сделаю ничего во вред какой-либо стране в мире», — заявил Жэнь Чжэнфэй прессе. Основатель Huawei отметил, что компания «никогда не получала какого-либо запроса от какого-либо правительства о предоставлении ненадлежащей информации».

По информации газеты, Жэнь Чжэнфэй добавил, что «очень сильно» скучает по своей дочери Мэн Ваньчжоу, которая является финдиректором Huawei и которую ранее задержали в Ванкувере по запросу США. Вашингтон запрашивает экстрадицию Мэн Ваньчжоу по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. МИД КНР сделал представление и выразил протест как Канаде, так и США.

Ранее администрация США призвала провайдеров беспроводной связи и интернета в ряде своих союзных стран отказаться от оборудования Huawei, которую Вашингтон обвиняет в скрытом шпионаже, писала газета Wall Street Journal. Обеспокоенность США вызывает, в частности, безопасность американских военных баз в Германии, Италии и Японии, провайдеры которой широко используют продукцию Huawei.