МИД выразил протест в связи продлением в РФ срока ареста украинским морякам

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением московского суда о продлении на три месяца ареста украинским морякам, обвиняемым в незаконном пересечении российской границы в районе Керченского пролива. Об этом говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте в среду.
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Лефортовского районного суда Москвы продлить содержание под стражей 24 украинских военнослужащих», — сказано в сообщении.
В ведомстве также призвали международное сообщество осудить действия России и консолидировать давление на Москву для освобождения моряков.
Напомним, что 25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины были захвачены российскими пограничниками при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли захватили и доставили в Керчь, по факту «нарушения госграницы РФ» возбуждено уголовное дело.
Члены экипажей — 24 гражданина Украины — были арестованы. Их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы. Всем им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы РФ»).
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