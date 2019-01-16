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Меркель заявила, что Берлин готов к «жесткому» Brexit

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Меркель заявила, что Берлин готов к «жесткому» Brexit

Германия готова к так называемому «жесткому» Brexit, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в эфире телеканала Welt.

«Мы готовы к тому, что упорядоченного решения не будет, поэтому завтра в Бундестаге пройдут консультации по поводу законов, которые вступят в силу в случае, если соглашения с Великобританией о выходе не будет», — сказала Ангела Меркель, которую цитирует Интерфакс-Украина.

Напомним, что накануне парламент Великобритании отказался ратифицировать проект сделки с Брюсселем, предложенный правительством Терезы Мэй и предварительно согласованный с Брюсселем. Срыв сделки означает риск для реализации Brexit. Великрбритания может выйти из ЕС вовсе без соглашения, что предвещает множество проблем для страны.

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Сегодня британские парламентарии рассмотрят вотум недоверия правительству Мэй.

Ангела Меркель, Brexit
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