«Центрэнерго» снова выставят на продажу с прежней стартовой ценой

Повторный конкурс по приватизации энергогенерирующей компаниии ПАО «Центрэнерго» будет проведен на прежних условиях и по прежней цене. Такое решение Кабинет министров принял на заседании в среду, утвердив перечень объектов большой приватизации, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно решению правительства в перечень, в частности, включено ОАО «Центрэнерго», приватизацию которого предписано осуществить в соответствие с требованиями 4-го абзаца 2-го пункта пятого раздела закона «О приватизации государственного и коммунального имущества».

Оперативность принятия решения правительства обусловлена необходимостью объявления конкурса до истечения срока оценки «Центрэнерго» (до 31 марта 2019 года).

По информации агентства, конкурс может быть объявлен до конца января.