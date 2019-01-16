Суд Харькова арестовал высланную из России украинскую журналистку

Суд Харькова арестовал выдворенную из России журналистку Елену Бойко (Вищур). Она отправлена в СИЗО Львова. Об этом агенству ТАСС сообщила ее российский адвокат Галина Перфильева.
«Когда мы с ней говорили в последний раз, ее везли в суд Харькова для избрания меры пресечения, — рассказала она. — В настоящий момент суд арестовал ее, после чего моя доверительница будет отправлена в СИЗО Львова. Местные следователи расследуют дело по ч. 1 ст. 110. УК Украины «Призывы к нарушению территориальной целостности страны».
Елена Бойко была выдворена из РФ за нарушение режима пребывания в стране. Еще в прошлом году Преображенский суд Москвы принял решение о ее депортации. По информации суда, журналистка, по сути, находилась с лета 2018 года на территории РФ незаконно. Защита подала жалобу в Европейский суд по правам человека, направила прошение о политическом убежище, в котором Бойко было отказано.
Журналистка известна критикой политики украинских властей.
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