Нацбанк укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на четверг, 17 января 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 16 копеек - до 28,0085 грн за доллар против 28,1668 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,8989 грн против 32,1778 грн накануне.