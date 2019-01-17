В УПЦ считают рейдерским принятый сегодня Радой «церковный» законопроект

В Украинской православной церкви (Московского патриархата) называют одобренный Верховной Радой в четверг законопроект, который определяет механизм смены религиозными общинами подчиненности, рейдерским и считают, что он усложняет процедуру регистрации уставов религиозных организаций.
«Верховная Рада приняла рейдерский законопроект № 4128-д», — отмечается на сайте УПЦ в четверг.
В сообщении указывается, что, согласно законопроекту, для принятия решения о переходе достаточно 2/3 голосов членов общины, однако термина «самоидентификация» в новом проекте нет, а определение критериев для членства людей в общинах остается за самими религиозными общинами.
Комментируя принятый законопроект, председатель юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов отметил, что «под предлогом облегчения изменения подчиненности и якобы улучшения процедуры регистрации уставов религиозных общин, народные депутаты пытаются ввести массовую перерегистрацию уставов всех религиозных организаций в Украине в течение года», сославшись на п.2 II. Заключительных положений законопроекта № 4128-д.
По его убеждению, принятый закон нацелен исключительно, чтобы «угодить и наполнить одну религиозную общину».
«Мы видим, что попытка предложить механизм для изменения подчиненности обращается излишним администрированием и усложнением процедуры регистрации уставов религиозных организаций», — подчеркнул Бахов.
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