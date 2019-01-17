Хакеры опубликовали в интернете 800 млн адресов почты и 21 млн паролей

Неизвестные хакеры опубликовали в интернете большой массив похищенных личных данных пользователей, включающий почти 773 млн адресов электронной почты и более 21 млн паролей. Об этом сообщил в четверг журнал Wired.

Архив, который хакеры назвали «коллекцией № 1», состоит из 12 тыс. файлов, общий объем которых превышает 87 Гб. Wired называет архив самым большим из когда-либо выложенных в открытый доступ массивов украденной информации.

Wired называет эту утечку персональных сведений одной из крупнейших. Большая часть паролей была похищена лишь во время двух взломов серверов компании Yahoo несколько лет назад, однако тогда украденные сведения не были выложены в открытый доступ.

Массив данных, о котором идет речь, по данным Wired, формировался в течение нескольких лет на основе утечек из тысячи различных интернет-источников. Как отмечается, используя эти сведения, злоумышленники могут применить специальные автоматические программы для того, чтобы сопоставить пароли и адреса и получить доступ к электронным ящикам пользователей, или же к сайтам и сервисам, где данная информация используется для входа.

Первым на указанную утечку личных данных обратил внимание эксперт в области компьютерной безопасности Трой Хант.

База данных была выложена на облачном сервисе MEGA, ссылка на нее потом появилась на «популярном форуме для хакеров», рассказывает Хант, не называя конкретный портал. Хант постарался верифицировать данные в архиве. Он пишет, что нашел в нем свой собственный адрес электронной почты и пароль, который он использовал «много лет назад».

В связи с этим он рекомендовал интернет-пользователям проверить с помощью созданного им сайта, была ли их персональная информация скомпрометирована, и в целях безопасности сменить пароли на используемых ими сервисах.