Завтра в Киев приедет глава МИД Германии Хайко Маас

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в пятницу, 18 января, проведут переговоры в Киеве.

«Главной темой будет углубление взаимодействия Украины и ФРГ с целью противодействия российской агрессии, в частности вместе с Францией в рамках нормандского формата, в том числе пути усиления давления на Россию с целью разблокирования судоходства в акватории Черного и Азовского морей, а также дальнейшие усилия с целью освобождения украинских граждан из российского плена и заключения», — сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кроме того, Климкин и Маас обсудят вопрос двустороннего сотрудничества на фоне качественного роста показателей экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран, а также проблематику энергетической безопасности в Европе.

По информации пресс-службы МИД, после переговоров состоится совместная пресс-конференция министров (начало запланировано на 17.45).