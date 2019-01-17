Завтра в Киев приедет глава МИД Германии Хайко Маас

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в пятницу, 18 января, проведут переговоры в Киеве.
«Главной темой будет углубление взаимодействия Украины и ФРГ с целью противодействия российской агрессии, в частности вместе с Францией в рамках нормандского формата, в том числе пути усиления давления на Россию с целью разблокирования судоходства в акватории Черного и Азовского морей, а также дальнейшие усилия с целью освобождения украинских граждан из российского плена и заключения», — сообщает пресс-служба МИД Украины.
Кроме того, Климкин и Маас обсудят вопрос двустороннего сотрудничества на фоне качественного роста показателей экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран, а также проблематику энергетической безопасности в Европе.
По информации пресс-службы МИД, после переговоров состоится совместная пресс-конференция министров (начало запланировано на 17.45).
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