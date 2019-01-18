Нацбанк немного ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 18 января 2019 года, ослабил официальный курс гривны на 3 копейки - до 28,0336 грн за доллар против 28,0085 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к к евро установлен на уровне 31,9471 грн против 31,8989 грн накануне.