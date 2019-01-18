ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 2 кандидатов в президенты на выборах 31 марта. Соответствующие решения приняты на заседании ЦИК в пятницу.

Новыми кандидатами в президенты стали нардеп из фракции БПП Ольга Богомолец и лидер партии «5.10» Геннадий Балашов.

За них единодушно проголосовали все присутствующие 15 членов комиссии.

Отметим, что на данный момент количество зарегистрированных кандидатов в президенты составляет 10 человек.