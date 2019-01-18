Сделка Google с Fossil: на рыке заговорили о часах Pixel Watch

Американский производитель одежды, ювелирных украшений, кошельков, очков и других аксессуаров Fossil продаст технологии, патенты и другую интеллектуальную собственность, связанную с «умными» часами, компании Google. Сделка, оцененная в $40 миллионов, также подразумевает переход ряда инженеров Fossil к поисковику.
Соглашение, заключенное между Google и Fossil, заставило аналитиков снова говорить о готовящихся к релизу смарт-часах из линейки Pixel. Как в случае с «пиксельфонами», поисковик, используя наработки Fossil, может выпустить референтную модель, на которую будут ориентироваться другие производители.
Кроме того, «образцовые» смарт-часы под брендом Google могли бы убедить партнеров в жизнеспособности операционной системы Wear OS. В сентябре прошлого года поисковик выпустил полностью новую версию «ручной» платформы, отполировав интерфейс, расширив функции и упростив жестовое управление.
Пока на рынке надеваемых устройств, где доминируют Apple Watch, производители пока с опаской относятся к Wear OS. Например, два главных конкурента Apple — Fibit и Samsung — пошли своим путем, выбрав курс развивать собственные платформы — Fitbit OS и Tizen соответственно.
Сама Fossil из сектора надеваемой электроники, однако, не уходит. У производителя по-прежнему остается команда из примерно 200 человек, занятых в исследованиях и разработках.
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