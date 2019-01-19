Талибан опроверг информацию о возобновлении переговоров с США

Афганские талибы опровергли сообщения пакистанских СМИ о их готовности возобновить встречи со специальным посланником США Залмаем Халилзадом в Исламабаде. Об этом сообщает Reuters.

«Мы хотели дать понять, что не будем проводить никаких встреч с Залмаем Халилзадом в Исламабаде», — заявил представитель талибов Забиулла Муджахид.

В Талибане также повторили свой отказ иметь дело непосредственно с афганским правительством.

Накануне пакистанские газеты и телеканалы сообщили, что переговоры в Исламабаде были запланированы после встречи в пятницу между Халилзадом и пакистанскими чиновниками.

Переговоры между Талибаном и США зашли в тупик после того, как талибы обвинили Халилзада в отклонении от согласованной повестки дня.

Лидер талибов заявил, что мирные переговоры с делегацией США могут быть возобновлены, если будут обсуждаться только три вопроса: вывод американских войск из Афганистана, обмен пленными и снятие запрета на передвижение лидеров талибов.