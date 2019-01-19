Трамп обвинил Мексику в бездействии в вопросе потока мигрантов в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика «ничего не делает», чтобы остановить мигрантов, которые пытаются попасть в Америку через мексиканскую территорию.

Ранее сотни мигрантов из центральноамериканских стран перешли границу Гватемалы и Мексики, чтобы сформировать очередной караван, направляющийся к границе США. Мексика, как правило, пропускает этих мигрантов на свою территорию, давая им пятидневную «гуманитарную» визу, хотя непосредственно на границе мексиканские правоохранительные органы сотрудничают с американскими коллегами.

«Мексика ничего не делает, чтобы остановить караван, который уже полностью сформирован и направляется в Соединенные Штаты. Мы остановили два последних каравана», — заявил Трамп в Twitter.

При этом, по его словам, мигрантов «нелегко» остановить, если нет пограничной стены.

Напомним, что Трамп ведет затяжную борьбу с демократами в конгрессе, добиваясь дополнительных ассигнований на охрану границы и строительство стены. В отсутствие согласованного бюджета примерно четверть федеральных министерств уже месяц работают по сокращенному графику, а около 800 тысяч служащих не получают зарплату.