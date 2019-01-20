Французы уже меньше недовольны Макроном

Популярность президента Франции Эммануэля Макрона выросла на четыре пункта за месяц до 27%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ifop, сообщает Le Figaro.

Из этих 27% респондентов 5% заявили, что они «очень довольны» Макроном в качестве президента Франции (+1), а 22% говорят, что они «в целом довольны» (+3).

72% французов остаются «недовольными», 40% из них «очень недовольны» (-5) и 32% «в целом недовольны» (+1).

В прошлом месяце Макрон приблизился к уровню популярности в 22% Франсуа Олланда после той же продолжительности на посту главы государства, но ему еще очень далеко до 44% Николя Саркози.

Опрос проводился в режиме онлайн и по телефону в период с 11 по 19 января и проводился по квотному методу с выборкой из 1928 человек, представляющей население Франции в возрасте 18 лет и старше. Погрешность от 1 до 2,2%.