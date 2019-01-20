Агентство Bloomberg сообщило место проведения второго саммит США – КНДР

Администрация президента Дональда Трампа планирует проведение второго саммита США — КНДР во Вьетнаме. В качестве места проведения рассматриваются Ханой, Дананг и Хошимин, сообщило в воскресенье агентство Bloomberg.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в пятницу сообщила, что вторая встреча лидеров США и КНДР состоится ближе к концу февраля. Место проведения саммита будет объявлено позже, заявила она по итогам состоявшихся в Вашингтоне переговоров американского лидера с заведующим отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.

Напомним, что первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По ее итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности.