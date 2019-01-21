Нацбанк укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на понедельник, 21 января, укрепил официальный курс гривны на 5 копеек - до 27,9808 грн за доллар против 28,0336 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,9037 грн против 31,9471 грн 18 января.