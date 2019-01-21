Филарет уже хочет переименовать ПЦУ в УПЦ

Патриарх Филарет, возглавлявший вошедшую в состав Православной церкви Украины (ПЦУ) Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), считает название ПЦУ, получившей от Константинопольского патриархата томос об автокефалии, неправильным.

«Сейчас распространяют неверное название „ПЦУ“ — Православная церковь Украины. Правильно — Украинская православная церковь. Мы же не говорим „Православная церковь России“ или „Православная церковь Болгарии“. Это необходимо исправить... Надо говорить правильно — Украинская православная церковь», — заявил Филарет в интервью ТСН.

Напомним, что патриарх Константинопольский Варфоломей 5 января подписал томос об автокефалии ПЦУ. Впоследствии патриарх Варфоломей передал томос митрополиту Епифанию, которого в конце 2018 года избрали главой ПЦУ на Объединительном соборе. 9 января томос подписали все члены Синода Константинопольского патриархата.

При этом крупнейшая православная церковь страны — УПЦ Московского патриархата не признает создание новой украинской церкви.