Филарет уже хочет переименовать ПЦУ в УПЦ

Патриарх Филарет, возглавлявший вошедшую в состав Православной церкви Украины (ПЦУ) Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), считает название ПЦУ, получившей от Константинопольского патриархата томос об автокефалии, неправильным.
«Сейчас распространяют неверное название „ПЦУ“ — Православная церковь Украины. Правильно — Украинская православная церковь. Мы же не говорим „Православная церковь России“ или „Православная церковь Болгарии“. Это необходимо исправить... Надо говорить правильно — Украинская православная церковь», — заявил Филарет в интервью ТСН.
Напомним, что патриарх Константинопольский Варфоломей 5 января подписал томос об автокефалии ПЦУ. Впоследствии патриарх Варфоломей передал томос митрополиту Епифанию, которого в конце 2018 года избрали главой ПЦУ на Объединительном соборе. 9 января томос подписали все члены Синода Константинопольского патриархата.
При этом крупнейшая православная церковь страны — УПЦ Московского патриархата не признает создание новой украинской церкви.
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