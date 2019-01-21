В «Нафтогазе» озвучили лучший для них вариант транзитного соглашения с «Газпромом»

Для транзита российского газа по территории Украины после 2019 года нужно заключить два соглашения. Об этом в Брюсселе перед началом трехсторонних переговоров заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает DW.
«Во-первых, это контракт между „Газпромом“, как оператором газотранспортной системы России, и украинским оператором ГТС. Во-вторых, должны заключить контракт с „Газпромом“, как поставщиком газа, на бронирование мощностей транзита украинской ГТС», — сказал он.
Витренко также отметил, что украинская сторона заинтересована в том, чтобы европейские компании покупали газ на границе Украины с РФ, причем это может быть не только российский газ, но и из Узбекистана, Туркменистана, Казахстана.
«Лучший вариант для Украины, чтобы европейские компании бронировали эти мощности, покупали газ на границе Украина-Россия», — отметил Витренко, но добавил, что бронировать мощности сможет и «Газпром».
Напомним, что сегодня должны начаться трехсторонние переговоры по транзиту газа европейским потребителям из РФ.
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