В «Нафтогазе» озвучили лучший для них вариант транзитного соглашения с «Газпромом»

Для транзита российского газа по территории Украины после 2019 года нужно заключить два соглашения. Об этом в Брюсселе перед началом трехсторонних переговоров заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает DW.

«Во-первых, это контракт между „Газпромом“, как оператором газотранспортной системы России, и украинским оператором ГТС. Во-вторых, должны заключить контракт с „Газпромом“, как поставщиком газа, на бронирование мощностей транзита украинской ГТС», — сказал он.

Витренко также отметил, что украинская сторона заинтересована в том, чтобы европейские компании покупали газ на границе Украины с РФ, причем это может быть не только российский газ, но и из Узбекистана, Туркменистана, Казахстана.

«Лучший вариант для Украины, чтобы европейские компании бронировали эти мощности, покупали газ на границе Украина-Россия», — отметил Витренко, но добавил, что бронировать мощности сможет и «Газпром».

Напомним, что сегодня должны начаться трехсторонние переговоры по транзиту газа европейским потребителям из РФ.