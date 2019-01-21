Франция оштрафовала Google на 50 миллионов евро

Национальная комиссия Франции по информатике и свободам (CNIL) оштрафовала на 50 млн евро американского гиганта поиска Google. Об этом пишет The Local.
Google получил рекордный штраф от регулятора CNIL за неспособность предоставить прозрачную и легкодоступную информацию о политике получения согласия на обработку данных, говорится в заявлении.
CNIL заявила, что Google усложнил пользователям управление настройками о возможности использования их личной информации, в частности, для целевой рекламы.
«Люди ждут от нас высоких стандартов прозрачности и контроля. Мы стремимся придерживаться этих ожиданий и требований. Мы изучаем решение для определения последующих шагов», — сказал представитель Google.
В мае 2018 года в ЕС вступили в силу новые положения о защите данных, в котором есть так называемый пункт о «праве на забвение». Это означает, что Facebook, Google, Twitter и другие крупные компании обязаны удалить аккаунт и личные данные пользователя по первому запросу. Кроме того, компании не имеют права передавать персональные данные пользователей в страны, где уровень защиты ниже, чем в ЕС.
Также подтверждать разрешение на обработку персональных данных теперь можно не с 13, а с 16 лет. На компании с европейскими представительствами накладывается ряд ограничений. Им нельзя обмениваться данными с другими подразделениями, если не соблюдаются правила по защите данных. Также нельзя передавать информацию властям США и других стран.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016