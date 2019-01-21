Франция оштрафовала Google на 50 миллионов евро

Национальная комиссия Франции по информатике и свободам (CNIL) оштрафовала на 50 млн евро американского гиганта поиска Google. Об этом пишет The Local.

Google получил рекордный штраф от регулятора CNIL за неспособность предоставить прозрачную и легкодоступную информацию о политике получения согласия на обработку данных, говорится в заявлении.

CNIL заявила, что Google усложнил пользователям управление настройками о возможности использования их личной информации, в частности, для целевой рекламы.

«Люди ждут от нас высоких стандартов прозрачности и контроля. Мы стремимся придерживаться этих ожиданий и требований. Мы изучаем решение для определения последующих шагов», — сказал представитель Google.

В мае 2018 года в ЕС вступили в силу новые положения о защите данных, в котором есть так называемый пункт о «праве на забвение». Это означает, что Facebook, Google, Twitter и другие крупные компании обязаны удалить аккаунт и личные данные пользователя по первому запросу. Кроме того, компании не имеют права передавать персональные данные пользователей в страны, где уровень защиты ниже, чем в ЕС.

Также подтверждать разрешение на обработку персональных данных теперь можно не с 13, а с 16 лет. На компании с европейскими представительствами накладывается ряд ограничений. Им нельзя обмениваться данными с другими подразделениями, если не соблюдаются правила по защите данных. Также нельзя передавать информацию властям США и других стран.

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