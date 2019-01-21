В Керченском проливе горят два судна

В районе Керченского пролива горят два судна, следующих под флагом Танзании. Об этом сообщили в пресс-службе российского Росморречфлота.

«Есть пожар на одном или двух судах, уточняем. Флаг Танзании. Одно из судов — газовоз. Спасателями получена информация, что люди прыгают за борт», — отметили в пресс-службе. К месту ЧП направили морской буксир.

В Росморречфлоте добавили, что, на одном из судов, предположительно, случился взрыв, после чего огонь перекинулся на второе судно.