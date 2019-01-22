Нацбанк еще немного укрепил гривну

Национальный банк Украины на вторник, 22 января 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 3 копейки - до 27,9486 грн за доллар против 27,9808 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,7552 грн против 31,9037 грн накануне.