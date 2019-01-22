Число погибших при пожаре на кораблях в Керченском проливе достигло 14

Четырнадцать человек погибли при пожаре на двух судах в районе Керченского пролива, сообщил агенству ТАСС источник в экстренных службах аннексированного Россией полуострова.

«Четырнадцать погибших», — сказал собеседник агентства. Таким образом, судьба шести человек из 32 остается неизвестной, 12 спасены.

Пожар начался в понедельник на судах «Маэстро» и «Канди» в районе Керченского пролива.