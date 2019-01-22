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Луценко заявил, что у следствия есть все доказательства по расстрелам на Майдане
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Луценко заявил, что у следствия есть все доказательства по расстрелам на Майдане

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Луценко заявил, что у следствия есть все доказательства по расстрелам на Майдане

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Луценко заявил, что у следствия есть все доказательства по расстрелам на Майдане

Следствие собрало все документы, которые помогут объявить подозрения причастным к расстрелам людей на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году. Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в интервью Дмитрию Гордону.

«Придет время, когда мы посадим всех, кто отвечает за насилие на Майдане против мирных демонстрантов. Это очень долгие суды. Потому что если сто убитых, полторы тысячи раненых, то это огромное количество участников суда. Среднее звено сбежало в Москву. Высшее звено, которое отдавало преступные приказы, там же. Но мы это сделаем. Мы уже закончили все необходимые действия для того, чтобы определить подозрения тем, кто дал преступные приказы расстреливать людей», — отметил Луценко.

По его словам, следствие и независимые эксперты видят связь между действиями президента-беглеца Януковича, тогдашнего главы МВД Захарченко и «ряда других деятелей правоохранительного блока», но полную картину восстановить сложно.

«Мы только до секунды собрали все документы, хотя 90% документов были уничтожены. Убегая, преступники уничтожили документы, серверы, распилили автоматы, уничтожили гильзотеки. И тем не менее, по крупицам мы смогли собрать документы. У нас есть видео каждой секунды, каждой точки Майдана, которые сделала одна очень умная, смелая девушка. Теперь мы можем иметь 3D-картину того, что происходило с любого ракурса в этот момент на Майдане», — подчеркнул Луценко.

Напомним, что в ноябре 2018 года начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что большая часть из 4 700 преступлений против активистов Евромайдана раскрыта.

По его словам, на причастность к преступлениям проверяется 15 тыс. человек, проведено 30 тыс. следственных действий. Горбатюк уточнил, что под раскрытием подразумевает установление обстоятельств преступления, его исполнителей и организаторов.

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По делам Майдана подготовлено и вручено подозрения 442 лицам, в суд передано 279 обвинительных актов. Под стражей находятся 13 подсудимых. Вынесены приговоры 52 лицам, из которых девять были приговорены к лишению свободы. Непосредственно за убийство митингующих вручены подозрения 56 лицам.

Юрий Луценко, Майдан
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