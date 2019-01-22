СБУ заявила о разоблачении псевдоэксперта, с 2015 года действовавшего в интересах Кремля

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Сумской области выявили псевдоэксперта, который администрировал и наполнял информационным контентом антиукраинские Интернет-сообщества.

«Мы установили российского журналиста, который с 2015 года находился в составе зарубежного антиукраинского центра. По заказу спецслужб РФ он администрировал и осуществлял информационное наполнение антиукраинских Интернет-сообществ. В публикациях от имени вымышленных экспертов россиянин создавал негативный образ руководства Украины, способствовал дискредитации органов государственной власти, агитировал за изменение конституционного строя», — сообщает пресс-служба СБУ в Фейсбук во вторник.

Другим направлением деятельности указанного лица якобы были инспирации сепаратистских настроений в западных регионах Украины. Чтобы наладить «нужные» связи, он совершал поездки в Черновицкую и Закарпатскую области.

«Там журналист записывал интервью с представителями румынского и венгерского нацменьшинств, сторонниками неорусинства. В дальнейшем эти сюжеты использовались российской пропагандой для создания негативного медийного образа украинской власти», — говорится в информации.

В СБУ отметили, что это еще раз доказывает, что Интернет-среда стала важным направлением российской гибридной агрессии и активно используется Кремлем для манипуляций и инспирации конфликтов.

«Поэтому еще раз призываем граждан критически относиться к информационным вбросам и не поддаваться на отрежиссированные в РФ провокации», — отметили в СБ Украины.