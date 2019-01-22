СБУ заявила о разоблачении псевдоэксперта, с 2015 года действовавшего в интересах Кремля

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Сумской области выявили псевдоэксперта, который администрировал и наполнял информационным контентом антиукраинские Интернет-сообщества.
«Мы установили российского журналиста, который с 2015 года находился в составе зарубежного антиукраинского центра. По заказу спецслужб РФ он администрировал и осуществлял информационное наполнение антиукраинских Интернет-сообществ. В публикациях от имени вымышленных экспертов россиянин создавал негативный образ руководства Украины, способствовал дискредитации органов государственной власти, агитировал за изменение конституционного строя», — сообщает пресс-служба СБУ в Фейсбук во вторник.
Другим направлением деятельности указанного лица якобы были инспирации сепаратистских настроений в западных регионах Украины. Чтобы наладить «нужные» связи, он совершал поездки в Черновицкую и Закарпатскую области.
«Там журналист записывал интервью с представителями румынского и венгерского нацменьшинств, сторонниками неорусинства. В дальнейшем эти сюжеты использовались российской пропагандой для создания негативного медийного образа украинской власти», — говорится в информации.
В СБУ отметили, что это еще раз доказывает, что Интернет-среда стала важным направлением российской гибридной агрессии и активно используется Кремлем для манипуляций и инспирации конфликтов.
«Поэтому еще раз призываем граждан критически относиться к информационным вбросам и не поддаваться на отрежиссированные в РФ провокации», — отметили в СБ Украины.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016