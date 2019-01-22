Прибыль «Приватбанка» за 2018 год составила почти 12 миллиардов

Государственный Приватбанк закончил 2018 год с прибылью в размере 11,7 миллиарда гривен. Об этом заявил глава правления Приватбанка Петр Крумханзл на пресс-конференции, передает ЭП.
По словам Крумханзла, стратегия Приватбанка до 2022 года заключается в трех основных направлениях.
«Первое — мы развиваем розничный бизнес, а также направление малого и среднего бизнеса. Второе — работа над тем, чтоб банк был эффективным к 2022 году, когда мы будем его приватизировать», — заявил глава правления Приватбанка.
«Третье направление — работа в таком виде, чтобы мы могли вернуть деньги государству, которые были вложены в банк во время национализации», — сказал он.
Крумханзл назвал финансовый результат ПриватБанка лучшим с начала экономического кризиса в Украине и начала конфликта с РФ. Он отметил, что доходность крупнейшего банка является «вкладом в Украину и ее финансовую систему».
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