Юлию Тимошенко официально выдвинули кандидатом в президенты

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выдвинута кандидатом в президенты Украины. Соответствующее решение принято на состоявшемся в Киеве съезде партии.

В предвыборной речи Тимошенко заявила, что ее шаги на посту президента помогут «вернуть украинцев домой и сделать их жизнь комфортной на родине».

«Мы сделаем все, чтобы наш Новый курс был в каждом доме. Поверьте, наша партия доходит до домов, в деревню. Мы ножками все разнесем», — сказала политик.

В поддержку Тимошенко высказались бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, экс-президент Европарламента Пэт Кокс, бывший президент Польши Александр Квасьневский, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Напомним, что на данный момент ЦИК зарегистрировала уже 12 кандидатов.