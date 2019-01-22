Юлию Тимошенко официально выдвинули кандидатом в президенты

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выдвинута кандидатом в президенты Украины. Соответствующее решение принято на состоявшемся в Киеве съезде партии.
В предвыборной речи Тимошенко заявила, что ее шаги на посту президента помогут «вернуть украинцев домой и сделать их жизнь комфортной на родине».
«Мы сделаем все, чтобы наш Новый курс был в каждом доме. Поверьте, наша партия доходит до домов, в деревню. Мы ножками все разнесем», — сказала политик.
В поддержку Тимошенко высказались бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, экс-президент Европарламента Пэт Кокс, бывший президент Польши Александр Квасьневский, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Напомним, что на данный момент ЦИК зарегистрировала уже 12 кандидатов.
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