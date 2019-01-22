В «Приватбанке» уверяют, что активы Коломойского остаются «замороженными»

Имущество и активы бывших акционеров Приватбанка остаются заблокированными решением суда. Об этом заявил глава правления Приватбанка Петр Крумханзл на пресс-конференции, передает ЭП.
«В Лондонском суде было принято решение, что Англия не является подходящей юрисдикцией для этого кейса. Мы с этим не согласны и подали апелляцию», — сказал Крумханзл.
«Сейчас апелляционный суд Англии рассматривает апелляцию. Решение по апелляции должно быть в течение первого полугодия 2019 года», — добавил он.
По словам главы правления Приватбанка, заморозка активов бывших собственников банка олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова осталась в силе.
Напомним, что детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.
Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.
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