Порошенко поздравил Филарета с 90-летием

Президент Украины Петр Порошенко поздравил почетного патриарха ПЦУ Филарета (Денисенко) с 90-летием, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.
«Приняв монашеский постриг в 21 год, Вы, Ваше Святейшество, всю свою долгую жизнь посвятили служению Церкви. Отстаивали право верить в Бога во времена воинствующего атеизма. Стали первым украинцем, который занял киевский престол за почти 150 лет. Перед тем Петербург и Москва присылали служить сюда кого угодно, но не украинцев ... И делали это с неизменной целью — русифицировать и духовно расколоть наш народ. И как показательно, что именно сын донецкого края высоко поднял флаг украинства и несет его столько десятилетий. И это символ того, что Донбасс — это Украина»- говорится в сообщении, на официальном сайте администрации президента в среду утром.
Президент особо отметил роль патриарха Филарета в духовном объединении украинского народа.
«Вы уже вошли в историю как духовный и государственный лидер, один из создателей церкви и государства. Ваше патриаршее благословение во время важных общественно-политических событий вдохновляло людей идти путем правды, консолидировало и придавало сил. Так, в Оранжевую революцию, так было в Революцию достоинства. Так есть и сейчас во время российской агрессии против Украины» — отметил Порошенко.
«И сегодня, когда миллионы соотечественников поднялись на защиту своей Родины от российского агрессора, Ваше мудрое слово, Ваши молитвы добавляют всем нам сил в защите правды и справедливости, в сохранении национального единства, в вере в победу над врагом» — подытожил глава украинского государства.
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