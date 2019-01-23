Ученые официально опровергли теорию о подмене Рудольфа Гесса в тюрьме Шпандау

Ученые из Университета Зальцбурга в Австрии совместно с американскими военными медиками провели исследования, в результате которых смогли официально опровергнуть расхожую теорию заговора о том, что Рудольфа Гесса — ближайшего соратника Адольфа Гитлера — якобы заменили двойником в тюрьме Шпандау в Берлине после Нюрнбергского процесса. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Forensic Science International: Genetics.
Исследователи сравнили генетический материал ныне живущего неназванного родственника нацистского партийного деятеля и образцы крови, взятые в 1982 году у повесившегося в 1987 году в камере Шпандау «заключенного номер 7» (под этим номером отбывал пожизненное заключение «заместитель фюрера» Гесс). Результаты позволили идентифицировать «номер 7» как Рудольфа Гесса.
«Несовпадение сыграло бы в поддержку теории о подмене, но в итоге результаты совпали», — сказал газете The Guardian соавтор исследования профессор Ян Кемпер-Кислих.
Останки самого Гесса были эксгумированы из захоронения в городе Вунзидель восемь лет назад. Их кремировали и развеяли прах над морем с согласия родственников, чтобы лишить неонацистов возможности совершать паломничество к его могиле. Однако использованный в исследовании образец крови Гесса годами хранился в герметичных условиях другим соавтором работы — бывшим патологоанатомом армии США Риком Уолом.
Главной задачей ученых было сравнить Y-хромосомы. «Обычно тесты ДНК на установление отцовства не работают на дальних родственниках. Но, с другой стороны, мы знали, что оба донора образцов имели общую мужскую линию. У людей, имеющих непрерывную мужскую линию родства, одинаковый набор молекулярно-генетических маркеров в Y-хромосоме», — говорит Кемпер-Кислих.
Вероятность родства двух личностей, чьи образцы крови были исследованы, составила 99,99%. При этом научные сотрудники, проводившие анализ крови, до самого окончания работы не знали, что за история стоит за этим генетическим материалом.
Гесс стал военнопленным в самом начале войны. В 1941 году он выполнял секретную миссию по высадке в Шотландии с целью заключить мирный договор с Великобританией. Однако после приземления нацист был задержан шотландским фермером и с тех пор пребывал разных тюрьмах, включая лондонский Тауэр. Последним пристанищем Гесса стала тюрьма Шпандау в Берлине, охранявшаяся посменно войсками СССР, США, Великобритании и Франции. Он попал туда в 1947 году, а с 1966 года оставался единственным заключенным этой тюрьмы.
В версию о том, что Рудольфа Гесса подменили двойником, верили не только последователи нацистской идеологии. Так, например, известно, что этой теории придерживался президент США Франклин Рузвельт. О подмене говорил и тюремный врач Гесса, подкрепляя свою точку зрения сомнениями в фактах о высадке в Шотландии, отказе заключенного видеться с семьей до 1969 года и спорной «амнезии», якобы проявившейся у Гесса перед началом процесса над нацистскими преступниками в Нюрнберге. Семья Гесса всегда отстранялась от спекуляций на эту тему.
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