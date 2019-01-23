Завтра утром суд начнет объявлять приговор Януковичу

Оболонский районный суд Киева в четверг, 24 января, в 9.00 начнет оглашение приговора в деле о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.
«24 января 2019 года в 09.00 в помещении суда ... состоится оглашение приговора в уголовном производстве по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины», — говорится на сайте Оболонского райсуда в среду.
Напомним, что обвинение просит для экс-президента 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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