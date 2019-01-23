В Украине резко сократилось число получателей субсидии

В 2018 году субсидии получали 6,538 миллиона домохозяйств, что на 25,8% меньше, чем в 2017 году. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в декабре 2018 года уменьшился на 28,8% по сравнению с декабрем 2017 года и составил 713 грн.

Согласно данным Госстата, в декабре 2018 года субсидии на оплату жилкомуслуг получали 3,92 млн домохозяйств, что на 14,5% больше, чем в ноябре 2018 года.

Напомним, что в январе 2019 года было принято политическое решение о начале выплаты субсидий в наличной форме с марта 2019 года.