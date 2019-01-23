За год отпечатки пальцев на границе с Украиной сдали полмиллиона россиян

В 2018 году во время пересечения украинской границы более 650 тысяч иностранцев сдали свои биометрические данные, в том числе — более 500 тысяч россиян. Об этом сказал на пресс-конференции на тему: «Граница-2019. Итоги и прогнозы» помощник председателя ГПСУ Олег Слободян, сообщает Укринформ.

«На протяжении 2018 более 650 тысяч иностранцев сдали свои биометрические данные. Более полумиллиона из этих 650 тысяч именно граждане РФ. Понятно, что в условиях военной агрессии мы обращали особое внимание и будем обращать в дальнейшем именно на эту категорию», — сказал Слободян.

Он также сообщил, что с начала 2019 более 12 тысяч иностранцев уже сдали отпечатки пальцев, среди них более 11 тысяч — граждане РФ.

Спикер отметил, что иностранцы абсолютно нормально воспринимают эту процедуру, потому что это общемировая практика.