ПЦУ появилась в диптихе поместных церквей на сайте Вселенского патриархата

Сайт Вселенского патриархата обновил диптих поместных православных церквей, внеся в перечень Православную церковь Украины.

В перечне «Новые патриархаты — Автокефальные церкви» в самом конце, после Православной церкви Чехии и Словакии, указана Церковь Украины.

Напомним, что новосозданная Православная церковь Украины пока не признана ни одной другой православной церковью кроме самого Константинопольского патриархата.