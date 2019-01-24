Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на четверг, 24 января 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 19 копеек - до 27,7037 грн за доллар против 27,8958 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,4908 грн против 31,6729 грн накануне.