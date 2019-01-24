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Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы

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Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы

Оболонский суд Киева заочно приговорил в четверг экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам заключения по делу о госизмене.

В рамках этого дела он обвинялся по трем пунктам — государственная измена, пособничество в ведении агрессивной войны, пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия. В ходе зачитывания обвинительного акта судья счел недостаточными доказательства вины Януковича по пункту обвинения, касающемуся попытки изменения границ государства.

«Суд исключил из определения „Государственной измены“ в приговоре действия, направленные на изменения границ Украины и на подрыв обороноспособности страны», — сказал судья.

Но при этом суд признал бывшего президента виновным по двум остальным пунктам — государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

По первому пункту суд приговорил Януковича к 13 годам, а по второму — к 12 годам. Таким образом по совокупности статей наказание составило 13 лет заключения. Суд такжен постановил оставить в силе постановление об аресте имущества экс-президента.

Защита Януковича настаивала на его невиновности и утверждала, что к аннексии Крыма привели действия не Януковича, а активистов Евромайдана и новой власти.

Заочное осуждение предусматривает, что Януковича арестуют для отбывания наказания в том случае, если удастся его задержать.

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Пока приговор еще не действует. Он может быть обжалован в течение 30 дней и вступит в силу только в том случае, если никто не подаст жалобу.

Виктор Янукович
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Четверг, 24 января 2019
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