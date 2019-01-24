Минфин США расширил санкционные списки по Ирану

Минфин США внес в санкционные списки по Ирану два военных формирования этой страны, две компании и два самолета, говорится в распространенном в пятницу сообщении ведомства.
В частности, под санкции попала компания Flight Travel из Армении за связи с находящимся под санкциями иранским авиаперевозчиком Mahan Air. По той же причине, а также за связь с Корпусом стражей исламской революции в список внесена иранская Qeshm Fars Air и два ее самолета Boeing 747.
Минфин уточняет, что это так называемые вторичные санкции, которые вводятся за связи с лицами и организациями, которые уже находятся в санкционных списках США.
Санкции против Mahan Air были введены США в связи с обвинениями в переброске Ираном оружия и военных на самолетах этой авиакомпании за пределы страны для «помощи террористическим организациям».
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