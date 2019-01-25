Нацбанк немного снизил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 25 января, снизил официальный курс гривны на 8 копеек - до 27,7865 грн за доллар против 27,7037 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,5127 грн против 31,4908 грн накануне.