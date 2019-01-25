В Черном море продолжают гореть два танкера

Горение двух танкеров в Черном море продолжается четвертый день, сообщили российским СМИ в пресс-службе Росморречфлота.
Суда «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером в понедельник. На обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести. Спасенных моряков во вторник вечером доставили в порт Керчи.
Сейчас, по данным российских официальных органов, пожар немножко уменьшился на обоих танкерах, но тем не менее продолжается. Крен судов остается прежним. Данных о резком изменении не поступало.
Ранее стало известно, что активная фаза поиска пропавших без вести моряков из горящих танкеров в Черном море прекращена.
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