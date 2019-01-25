НАБУ объявило в розыск помощника нардепа, подозреваемого в завладении 93 млн «Укрзализницы»

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении разыскиваемому помощнику народного депутата Украины, бывшему чиновнику ПАО «Укрзализныця», который организовал завладение 93 млн 270 тыс. грн госкомпании.

Как сообщается в пятницу на сайте НАБУ, по версии следствия, это лицо является организатором коррупционной схемы и ее исполнителем. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательстве) и ч.2,3 ст.27, ч.5 ст.191 (растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины«.

Поскольку данное лицо скрывается от следствия, 23 января 2019 года оно объявлено в розыск.

«Таким образом, общее количество подозреваемых в уголовном производстве по факту завладения 93,27 млн грн ПАО „Укрзализныця“ составляет 8 человек, из которых два человека являются помощниками одного из народных депутатов», — сообщили в НАБУ.

В Нацбюро напомнили, что 15 января 2019 года детективы НАБУ сообщили семерым людям о подозрении в завладении более 93 млн грн.

«Среди причастных к совершению преступления — должностные лица предприятия-производителя стрелочной продукции, должностные лица Филиала „Центр обеспечения производства“ ПАО „Украинская железная дорога“», — сказано в сообщении.