НАБУ объявило в розыск помощника нардепа, подозреваемого в завладении 93 млн «Укрзализницы»

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении разыскиваемому помощнику народного депутата Украины, бывшему чиновнику ПАО «Укрзализныця», который организовал завладение 93 млн 270 тыс. грн госкомпании.
Как сообщается в пятницу на сайте НАБУ, по версии следствия, это лицо является организатором коррупционной схемы и ее исполнителем. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательстве) и ч.2,3 ст.27, ч.5 ст.191 (растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины«.
Поскольку данное лицо скрывается от следствия, 23 января 2019 года оно объявлено в розыск.
«Таким образом, общее количество подозреваемых в уголовном производстве по факту завладения 93,27 млн грн ПАО „Укрзализныця“ составляет 8 человек, из которых два человека являются помощниками одного из народных депутатов», — сообщили в НАБУ.
В Нацбюро напомнили, что 15 января 2019 года детективы НАБУ сообщили семерым людям о подозрении в завладении более 93 млн грн.
«Среди причастных к совершению преступления — должностные лица предприятия-производителя стрелочной продукции, должностные лица Филиала „Центр обеспечения производства“ ПАО „Украинская железная дорога“», — сказано в сообщении.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016