Войти
Порошенко доволен встречами в Давосе с лидерами мировых государств
официально
Порошенко доволен встречами в Давосе с лидерами мировых государств
Россия по-прежнему считает Мадуро легитимным президентом Венесуэлы
позиция
Россия по-прежнему считает Мадуро легитимным президентом Венесуэлы

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

НАБУ объявило в розыск помощника нардепа, подозреваемого в завладении 93 млн «Укрзализницы»

267

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении разыскиваемому помощнику народного депутата Украины, бывшему чиновнику ПАО «Укрзализныця», который организовал завладение 93 млн 270 тыс. грн госкомпании.

Как сообщается в пятницу на сайте НАБУ, по версии следствия, это лицо является организатором коррупционной схемы и ее исполнителем. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательстве) и ч.2,3 ст.27, ч.5 ст.191 (растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины«.

Поскольку данное лицо скрывается от следствия, 23 января 2019 года оно объявлено в розыск.

«Таким образом, общее количество подозреваемых в уголовном производстве по факту завладения 93,27 млн грн ПАО „Укрзализныця“ составляет 8 человек, из которых два человека являются помощниками одного из народных депутатов», — сообщили в НАБУ.

Читайте также: Выплата субсидий наличными: как это будет и чем это грозит

В Нацбюро напомнили, что 15 января 2019 года детективы НАБУ сообщили семерым людям о подозрении в завладении более 93 млн грн.

«Среди причастных к совершению преступления — должностные лица предприятия-производителя стрелочной продукции, должностные лица Филиала „Центр обеспечения производства“ ПАО „Украинская железная дорога“», — сказано в сообщении.

Укрзалізниця, НАБУ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 25 января 2019
Четверг, 24 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Одиночество в... Давосе

Давос-2019. Живописные швейцарские виды за окном. И... сплошное безразличие всех. Мы явно вызываем сожаление. Не интерес, не соучастие, не желание дискутировать о будущем, но банальную такую жалость. Всего несколько лет назад нас реально считали самой крутой европейской «точкой роста». Очень многообещающей. Сейчас же нас откровенно стесняются и даже подчёркнуто игнорируют.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

И снова о госбанках

По состоянию на 01.12.2018 на государственные банки приходилось 55% чистых активов банковской системы и приблизительно 63% депозитов населения. Такая статистика ясно показывала, что госбанки по-прежнему могли оказывать определяющее влияние на банковскую систему Украины, и если не открыто надиктовывать условия для негосударственных банков, то, во всяком случае, устанавливать негласные правила игры на рынке.
Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

11 причин бросить работу в 2019 году

Спросите себя, каков ваш идеальный день? Какие фотографии на вашем телефоне? То, что вы фотографируете чаще всего, может содержать подсказку. Что делает вас более энергичными? Перечислите все, что вы делали в прошлом месяце, а затем оцените это по тому, насколько вы были счастливы. Все это приводит к подсказкам относительно вашей цели.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016