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Госдолг Украины продолжает расти

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Госдолг Украины продолжает расти

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в декабре 2018 года возрос на 4,77%, или $3,56 млрд, — до $78,32 млрд, сообщается на сайте Министерства финансов.

В национальной валюте госдолг возрос на 2,17%, или 46,15 млрд грн — до 2,169 трлн грн.

По итогам минувшего года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом эквиваленте возрос на 2,46%, или $2,02 млрд, в гривне — на 1,26%, или 26,95 млрд грн.

Минфин уточнил, что государственный долг в декабре возрос на 0,8% — до 1,86 трлн грн (в долларах — на 3,36%, до $67,19 млрд), при этом внешний сократился на 0,47% — до 1,099 трлн грн (в долларах возрос на 2,05% — до $39,71 млрд).

Гарантированный государством долг за прошлый месяц возрос на 11,32% — до 308,13 млрд грн (в долларах — на 14,15%, до $11,13 млрд), в том числе внешний — на 12,22%, до 297,81 млрд грн (в долларах — на 15,07%, до $10,76 млрд).

Министерство также сообщило, что основная сумма госдолга (43,96%) номинирована в долларах США, еще 29,13% — в гривне, 16,59% — в специальных правах заимствования, 9,21% — в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривны, по которому Минфин рассчитывает долг, в декабре укрепился до 27,69 грн/$1 с 28,39 грн/$1, или на 2,47%, тогда как к концу 2017 года он составлял 28,07 грн/$1.

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Как сообщалось, соотношение совокупного государственного (прямого) и гарантированного долга к ВВП за 2017 год снизилось до 71,8% с 80,9%, в том числе, прямой долг сократился до 61,5% с 69,2% ВВП, гарантированный — до 10,3% с 11,7% ВВП.

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