В Крыму участнику украинского добробата дали 10,5 лет

Суд в Крыму приговорил к десяти с половиной годам лишения свободы бойца украинского «Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана» Февзи Саганджи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Российские власти обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК). Следствие считает, что он вступил в нацбатальон в 2016 году.

«Февзи Саганджи с января 2016 года по сентябрь 2017 года принимал активное участие в деятельности батальона. Он прошел курсы стрелково-огневой, рукопашной и минно-взрывной подготовки», — заявили в ФСБ.

23 января в ФСБ сообщили об обысках у двух участниках нацбатальона в Крыму, позже стало известно, что одного из них арестовали на два месяца.