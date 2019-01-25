В Крыму участнику украинского добробата дали 10,5 лет

Суд в Крыму приговорил к десяти с половиной годам лишения свободы бойца украинского «Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана» Февзи Саганджи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Российские власти обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК). Следствие считает, что он вступил в нацбатальон в 2016 году.
«Февзи Саганджи с января 2016 года по сентябрь 2017 года принимал активное участие в деятельности батальона. Он прошел курсы стрелково-огневой, рукопашной и минно-взрывной подготовки», — заявили в ФСБ.
23 января в ФСБ сообщили об обысках у двух участниках нацбатальона в Крыму, позже стало известно, что одного из них арестовали на два месяца.
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