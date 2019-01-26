В ходе протестов в Венесуэле уже задержали 500 человек

Число задержанных во время протестов в Венесуэле, продолжающихся с 21 января, возросло до 500 человек. С таким утверждением выступил в пятницу на своей странице в Twitter исполнительный директор неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум» Альфредо Ромеро.

«Задержания продолжаются. Число арестов уже достигло 500», — написал Ромеро.

Ранее сообщалось о 364 задержанных.

В Венесуэле проходят массовые выступления против действующего президента Николаса Мадуро. 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. США и ряд других стран заявили о признании Гуайдо временным президентом республики. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.