Жительнице Австрии, призывавшей Путина ввести войска, дали к 14 лет тюрьмы

В Австрии суд приговорил к 14 годам заключения лидера подпольной радикальной организации Staatenbund Osterreich (Конфедерация Австрия) Монику Унгер. Об этом сообщает The Local.
42-летняя Унгер признана виновной в государственной измене. Созданная ею организация насчитывает около 2600 членов. «Конфедерация Австрии» провозгласила «нелегитимным» действующее австрийское государство и его законы.
«Конфедерация» выдавала некоторым членам организации «дипломатические паспорта», а также продавал свои собственные номерные знаки.
Унгер пыталась «приказать» австрийской армии свергнуть правительство, а также просила военной помощи у президента России Владимира Путина.
Судья в городе Грац аргументировал суровое наказание, заявив, что он дал «четкий сигнал о том, что антигосударственные действия не будут терпимы».
Унгер предстала перед судом вместе с 13 другими участниками движения, которые были арестованы во время волны арестов в апреле 2017 года.
Ее второй заместитель, 71-летний бывший сотрудник полиции, также был признан виновным в государственной измене и приговорен к 10 годам. Двенадцать других членов были признаны виновными в «создании антигосударственной ассоциации» и заключены в тюрьму на срок до трех лет.
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