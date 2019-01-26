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Жительнице Австрии, призывавшей Путина ввести войска, дали к 14 лет тюрьмы

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Жительнице Австрии, призывавшей Путина ввести войска, дали к 14 лет тюрьмы

В Австрии суд приговорил к 14 годам заключения лидера подпольной радикальной организации Staatenbund Osterreich (Конфедерация Австрия) Монику Унгер. Об этом сообщает The Local.

42-летняя Унгер признана виновной в государственной измене. Созданная ею организация насчитывает около 2600 членов. «Конфедерация Австрии» провозгласила «нелегитимным» действующее австрийское государство и его законы.

«Конфедерация» выдавала некоторым членам организации «дипломатические паспорта», а также продавал свои собственные номерные знаки.

Унгер пыталась «приказать» австрийской армии свергнуть правительство, а также просила военной помощи у президента России Владимира Путина.

Судья в городе Грац аргументировал суровое наказание, заявив, что он дал «четкий сигнал о том, что антигосударственные действия не будут терпимы».

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Унгер предстала перед судом вместе с 13 другими участниками движения, которые были арестованы во время волны арестов в апреле 2017 года.

Ее второй заместитель, 71-летний бывший сотрудник полиции, также был признан виновным в государственной измене и приговорен к 10 годам. Двенадцать других членов были признаны виновными в «создании антигосударственной ассоциации» и заключены в тюрьму на срок до трех лет.

Источник

Австрия, Staatenbund Osterreich, Моника Унгер
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